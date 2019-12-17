В Одессе коммунальщик спас жителей двух домов от взрыва

О героическом поступке сотрудника водоканала сообщает местное издание Думская.

Вечером 16 декабря, в 23:55 спасателям поступил сигнал о возгорании кафе «Шаурма», который находится на улице Мясоедовской, напротив Еврейской больницы.

Уже в 23:55 пожар был локализован, а в 1:15 его ликвидировали.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Огонь уничтожил кухонное имущество на площади 5 кв. м и утеплитель вентиляции.

По словам очевидцев, на пожаре отличился работник водоканала Сергей Ермаков.

«Он спас два дома от взрыва. Это мой угол, пожар возник в доме 25, потом арка и дом 23, кафе на первом этаже — на втором (по диагонали) наша квартира», - рассказала женщина.

«Вдруг отключили воду (до пожара), прорвало трубу возле 21 номера. Приехала ремонтная бригада водоканала. Когда начался пожар — первым к кафе добежал Сергей. Выскочившие из огня сказали, что внутри четыре газовых баллона, сейчас рванут, и домов не будет. И Сергей вошел в горящее маленькое кафе, по-моему, там даже столика нет - такое оно маленькое и все в огне (загорелась вентиляция, что- то там ремонтировали)», - продолжила рассказ она.

Очевидица отметила, что Сергей четыре раза вбегал в горящее помещение и вынес все четыре баллона с газом.

«Приехавшие пожарные, увидев баллоны, сказали: если бы рванули, мало бы Одессе не показалось», - добавила женщина.

Тем временем в «Инфоксводоканале» сообщили, что Сергею 43 года, он житель Одессы, на предприятии работает с 2006 года: «Добросовестный и ответственный в работе, тихий и скромный». Также его пообещали наградить.

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