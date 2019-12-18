В Одессе соратнику Труханова, кроме внедорожника, сожгли еще магазин

Как сообщает местное издание «Думская», владельцем сожженного магазина является ближайший соратник мэра Одессы Геннадия Труханова Александр Ахмеров.

По информации издания, пожар в магазине чая и кофе «Купаж», который расположен на улице Сегедской, вспыхнул около 6 утра.

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием видели, как двое неизвестных чем-то облили торговый павильон.

В тоже время полиция расследует все обстоятельства поджога.

Стоит отметить, что Александр Ахмеров также является исполняющим обязанности первого заместителя департамента коммунальной собственности Одесского горсовета и членом исполкома. 16 декабря неизвестные с помощью бутылки с зажигательной смесью подожгли его автомобиль, припаркованный на Артиллерийской улице.

Ранее мы писали, 16 декабря Одессе неизвестные сожгли внежорожник Ахмерова.

Как стало известно, в Одессе на улице Артиллерийской, в понедельник вечером сожгли автомобиль соратника Труханова.

Очевидцы утверждают, что припаркованный внедорожник подожгли при помощи бутылки с зажигательной смесью.

Согласно информации издания, этот автомобиль принадлежит депутату Одесского облсовета от партии "Доверяй делам", исполняющиму обязанности первого заместителя департамента коммунальной собственности и члену исполкома Одесского горсовета Александру Ахмерову.

Сейчас копы выясняют все детали и обстоятельства происшествия. Ведется следствие.

Также мы писали, в Черноморске на Одесчине неизвестные люди сожгли автомобиль таможенника.

В пятницу днем, 25 октября, на стоянке транспортно-экспедиторской компании «Ильичевсквнештрас» в Черноморске. сгорел автомобиль Subaru Tribeca.

По информации издания, авто 2008 года выпуска принадлежит некоему Алексею Ляховскому, но им регулярно пользовался заместитель начальника таможенного поста «Черноморский» Одесской таможни Вячеслав Харченко.

Напомним, огненная расправа над депутатом под Одессой: ЧП попало на камеру

Как писала Politeka, поджигателя сухостоя поймали на горячем.

Также Politeka писала, что с паромом, на борту которого было 420 пассажиров, произошло ЧП.