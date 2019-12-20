В Одессе мобильный телефон стал причиной пожара в общежитии

Об этом передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Пожар случился ночью, 20 декабря, в общежитии №6 Одесского национального университета имени Мечникова, которое расположено на улице Довженко, 9а.

По информации спасателей, сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 4:52. Прибыв на место, пожарные установили, что горели вещи в подсобке на четвертом этаже, где живет какая-то женщина.

Отмечается, что еще до прибытия спасателей студенты потушили его с помощью ведер с водой, однако огонь успел уничтожить часть вещей.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Сотрудники ГСЧС, приехавшие по вызову, проверили противопожарное водоснабжение здания и пути эвакуации.

Вероятной причиной возгорания, по версии пожарников, считается аварийный режим работы заряжавшегося мобильного телефона, оставленного без присмотра.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание произошло ночью, в пятиэтажном жилом доме на улице Ольгиевской.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось домашнее имущество и мебель в общем коридоре коммунальной квартиры на втором этаже дома.

В коммунальной квартире размещено 8 жилых комнат.

Около часа им понадобилось на то, чтобы ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров.

Отмечается, что пожарные по автолестнице с верхних этажей спасли 4 жителя, и в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировали путем самостоятельного выхода по лестничным клеткам 40 человек.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.

Вероятной причиной возгорания пожарные считают короткое замыкание электрооборудования в стиральной машине.

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