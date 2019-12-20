В Одессе мобильный телефон стал причиной пожара в общежитии
Об этом передает Рoliteka.net, со ссылкой на пресс-службу Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Пожар случился ночью, 20 декабря, в общежитии №6 Одесского национального университета имени Мечникова, которое расположено на улице Довженко, 9а.
По информации спасателей, сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 4:52. Прибыв на место, пожарные установили, что горели вещи в подсобке на четвертом этаже, где живет какая-то женщина.
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Отмечается, что еще до прибытия спасателей студенты потушили его с помощью ведер с водой, однако огонь успел уничтожить часть вещей.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Сотрудники ГСЧС, приехавшие по вызову, проверили противопожарное водоснабжение здания и пути эвакуации.
Вероятной причиной возгорания, по версии пожарников, считается аварийный режим работы заряжавшегося мобильного телефона, оставленного без присмотра.
Ранее мы писали, короткое замыкание в стиральной машине стало причиной пожара в коммунальной квартире в центре Одессы.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание произошло ночью, в пятиэтажном жилом доме на улице Ольгиевской.
Прибывшие на место спасатели установили, что загорелось домашнее имущество и мебель в общем коридоре коммунальной квартиры на втором этаже дома.
В коммунальной квартире размещено 8 жилых комнат.
Около часа им понадобилось на то, чтобы ликвидировать пожар на площади 15 квадратных метров.
Отмечается, что пожарные по автолестнице с верхних этажей спасли 4 жителя, и в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировали путем самостоятельного выхода по лестничным клеткам 40 человек.
Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 7 единиц пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава.
Вероятной причиной возгорания пожарные считают короткое замыкание электрооборудования в стиральной машине.
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