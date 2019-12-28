В интернет-сети появились фото затонувшего танкера «Делфи», который продолжает лежать на одном из пляжей Одессы

Как сообщает Politeka, кадры опубликованы на Telegram-канале Klymenko Times

«Молдавский танкер «Делфи», который в конце ноябре перевернулся на одном из пляжей Одессы во время шторма и загрязнил воду, так и продолжает лежать на месте крушения. Не смотря на новости о том, что украинским профильным госструктурам удалось связаться с его собственникам - никаких работ не проводится. Заграждения стоят, танкер лежит», - говорится в сообщении.

Более того, утверждают журналисты, до него уже «добрались» местные.

«И его даже стали обрисовывать надписями местные любители экстрима. Его будут вот держать до тех пор, пока там кто-то не покалечится или убьется?» - подчеркивается в тексте сообщения.

Ранее мы писали, в сети показали кадры спасательной операции аварийного танкера "Делфи", который потерпел бедствие в Одесском заливе.

"Танкер практически лег на борт. Волны бьют его о волнорез, из пробоины вытекает черная маслянистая жидкость - видимо, мазут", - говорится в публикации.

Согласно информации, сначала для эвакуации пытались использовать надувную лодку и водный скутер, но помешали волны, и водолазы отправились вытаскивать моряков вплавь.

На берег вытащили двоих членов экипажа — старшего механика и матроса. Капитан зачем-то зажег дымовую шашку.

По состоянию на 14:30 водолазы вытащили на берег капитана тонущего судна.

Напомним, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей: кадры ЧП

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