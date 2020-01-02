В Одессе в ночь на 31 декабря бесследно пропал молодой мужчина

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей, разыскивается 27-летний Ижик Игорь Владимирович, который в ночь на 31 декабря 2019 года уехал из дома на собственном автомобиле ГАЗ 31105 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 173-175 см, выбритый наголо, глаза светлые, среднего телосложения.

Отмечается, что мужчина был одет:в темные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, темно-синие кеды.



«Просим всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщать в Хаджибеевское отделение полиции по телефонам: (048) 723-34-74, 723-44-56 или на "102", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о зверствах в стенах одесского «Центра социально-психологической реабилитации детей» под названием «Свитанок». В октябре 2019 года вспыхнул громкий скандал, когда к волонтеру, бывшей полицейской, Зое Мельник обратились воспитанники приюта, сообщившие об издевательствах, от которых волосы стают дыбом. В частности, дети рассказали, что администрация в результате различных конфликтов вызывает охрану, которую воспитанники называют "Омоном".

Зоя Мельник описала у себя на странице в соцсети Фейсбук случай с 13-летней девочкой. По ее словам, ребенка с детства насиловали дома. Поэтому в приюте у нее были половые отношения с воспитанниками «чтобы не били и не обижали». Однажды ее с партнером «застукали» в кладовке. Воспитатели вызвали некое охранное агентство, сотрудники которого сначала облили холодной водой и избили мальчика, а затем и девочку. Также детей заставили жевать презерватив, который достали из мусорного бака.

Напомним, "Заставили жевать презерватив…": всплыла скандальная правда о детском приюте в Украине

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