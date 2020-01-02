На что потратят деньги

Одесские городские власти выделят из бюджета более 3 миллионов гривен на ремонт дорог

Такая информация появилась на сайте госзакупок Prozorro, пишет Politeka.net

Обратим внимание, что в тендерной документации не указано, какие именно улицы будут ремонтировать, однако известно, что рабочие ликвидируют выбоины глубиной 50 мм (во время работ будет перекрыто движение на одной половине проезжей части дороги, в то время как движение транспорта по второй половине будет проходить с интенсивностью более 150 автомобилей за день).

Тем временем подрядчик должен будет заделывать трещины в асфальтобетонных покрытиях битумом вручную.

Аукцион состоится 3 января.

Отметим, что компания, которая выиграет тендер, должна будет завершить ремонтные работы до 31 декабря 2020 года.

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Такие нововведения применили коммунальщики на одной из улиц.

Фотографии опубликовали местные жители в социальных сетях.

По мнению одесситов, власти просто решили не тратить бюджетные средства на ремонт тротуара, а засыпать лужу строительным мусором.

«Решили не тратить бюджетные средства понапрасну на ремонт тротуара (их ведь можно украсть) и воспользовались так вовремя упавшим карнизом, засыпали лужу строительным мусором», — написал Олег Коваленко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, в одесской мэрии чиновники продолжают тратить бюджетные деньги на создание личного комфорта.

Работники капитального строительства решили пополнить свою коллекцию новыми иномарками.

Одесская мэрия не стала ограничивать коллег в комфорте и позволила купить сразу пять автомобилей.

Чтобы соблюсти формальности всю информацию опубликовали прозрачно.

Следовательно местные строители желают купить две машины за 700 тыс. гривен и три по пол миллиона.

В команде мэра Одессы Геннадия Труханова привыкли жить хорошо, а значит бюджетных денег для себя не жалеют.

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