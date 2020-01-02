1 января одесские активисты собрались в парке Шевченко, чтобы отметить годовщину Степана Бандеры

Фотографии на своей странице в Фейсбук разместила одесская журналистка Алена Балаба, пишет Politeka.net

Мероприятие прошло у памятника Тараса Шевченко в одноименном парке.

Около сотни неравнодушных одесситов собрались, чтобы отметить 111 лет со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Активисты не стали устраивать традиционного факельного шествия, а ограничились лишь портретом Бандеры, украинским флагом, а также черно-красным.

Отметим, что националисты из других городов провели шествия с факелами Самое масштабное состоялось в Киеве.

Ранее мы писали, в среду, 1 января, в Киеве стартовал очередной Марш чести, достоинства и свободы, посвященный ко дню рождения одного из организаторов ОУН Степана Бандеры.

Факельное шествие началось у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. Участники мероприятия пройдут до Майдана Незалежности.

Старт акции был намечен на 18:00.

Организаторами марша являются ВО «Свобода», Национальный корпус и «Правый сектор».

Отметим, для обеспечения безопасности во время проведения Марша в центр столицы стянули дополнительные силы полиции, а также бойцов Национальной гвардии. Дежурство на Марше также будут нести кинологи, взрывотехники и полиция диалога. Все эти силы, как отметили в полиции Киева, должны не допустить нарушения общественного порядка и обеспечить мирное проведение акции.

Отметим, что мероприятия в честь 111-годовщины со дня рождения Бандеры также прошли во Львове и на его родине в Старом Угринове (Новицкая громада) в Ивано-Франковской области.

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