В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Согласно прогнозу, 3 января в Одессе будет ожидаться переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.
По Одесской области - переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.
Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.
В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.
Синоптики предупреждали о потеплении.
По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.
В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.
Также мы писали, после резкого потепления на одесских пляжах настоящий аншлаг.
В воскресенье, в Одессе наблюдалась очень теплая погода, столбики термометров поднялись до 14 градусов тепла.
В связи с этим, многие местные жители провели этот день на море. Тысячи одесситов в семьями пришли на побережье, чтобы насладится по-настоящему солнечной погодой, которая не свойственна зиме.
На одесских пляжах наблюдается настоящий аншлаг.
Некоторые жители разувались и ходили по песку босиком, были такие, которые пытались загорать. Но самые смелые даже решились открыть купальный сезон, несмотря на то, что вода очень холодная.
Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится
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