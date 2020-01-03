В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Согласно прогнозу, 3 января в Одессе будет ожидаться переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 2-4 °С тепла.

По Одесской области - переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6 °С мороза, днем 2-7 °С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

В тоже время на деревьях замечены почки, распускаются цветы. И это н смотря на то, что до Нового года осталось всего 12 дней.

Синоптики предупреждали о потеплении.

По прогнозам известного метеоролога Натальи Диденко, в Киеве 17, 18 и 19 декабря побиты исторические максимумы декабря.

В частности, 18 декабря был зафиксирован самый теплый день за всю историю метеонаблюдений в Киеве. Максимальная температура воздуха в столице составила 15,2° тепла. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. В Одессе же температура воздуха держится у исторических максимумов.

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В воскресенье, в Одессе наблюдалась очень теплая погода, столбики термометров поднялись до 14 градусов тепла.

В связи с этим, многие местные жители провели этот день на море. Тысячи одесситов в семьями пришли на побережье, чтобы насладится по-настоящему солнечной погодой, которая не свойственна зиме.

На одесских пляжах наблюдается настоящий аншлаг.

Некоторые жители разувались и ходили по песку босиком, были такие, которые пытались загорать. Но самые смелые даже решились открыть купальный сезон, несмотря на то, что вода очень холодная.

Напомним, погода в Одессе резко изменится, к чему готовится

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