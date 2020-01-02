В Одессе активисты наткнулись на точку, где женщина продавала пиротехнику несовершеннолетним

Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net

Там же он разместил кадры с места инцидента (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как реализатор продает одному из подростков петарды.

На вопрос зачем она продает запрещенные законом товары, последовал ответ: «Сейчас ведь Новый год».

Когда пиротехника полетела на землю, сразу же последовал звонок "крыше" и вскоре подъехали цыгане. Но дожидаться полицию они не стали и, плюнув в сторону активистов, уехали.

По словам Ганула, приехавшая на место полиция забрала женщину в отделение.

Обратим внимание, что в Одессе на днях от взрыва петарды пострадал 11-летний мальчик. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, где провели частичную ампутацию одного пальца.

Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать увиденное, они отметили, что эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами, а "крышуют" их полицейские.

"Эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами а этим тварям пофиг на всё что происходит вокруг них, особенно если происходящие не касается их них семей.

Сама лично видела как утром и вечером выкладывают и сварачивают эту точку, ментам пофиг",

" Продают малолеткам . Они бросают потом в людей и животных. Это же серьёзно",

" Никакой пользы эти все салюты и петарды не приносит, только один вред! Запретить!!!",

" Петарды появились ещё в моей молодости в 1995 я помню мы уже во всю бабахали,и продавались они так же на каждом углу"

" Полиция в доле- прикрывают естественно", - пишут в сети.

Безпека наших дітей! Друзі, вчора 29.12.2019р в Одесі стався прикрий випадок за участю дитини, неповнолітній отримав важке поранення руки у наслідок вибуху петарди. У хлопчики відірвало частину пальця, та ще два було зламано. Нажаль діти не в повному обсязі розуміють небезпеку від піротехнічних засобів, а деякі «підприємці» не погано на цьому заробляють. Сьогодні я став свідком продажу петард неповнолітньому, продавець навіть не поцікавився віком хлопця. Після фіксації факту правопорушення мною було викликано поліцію, та написано заяву. У підсумку піротехніку вилучено, жіночку доставлено до відділу поліції. Володію інформацією що дана точка продажу піротехнічних засобів належить ромам(циганам), я одразу помітив що забагато представників цієї етнічної групи на один квадратний метр. Поліція мала б бути пильнішою, адже під час свят роботи в рази більше. Додаю відео, репост вітається. Gepostet von Дем'ян Ганул am Montag, 30. Dezember 2019

Напомним, одесские власти решили закатать миллионы в асфальт: "заделывать придется вручную"

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