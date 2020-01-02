В Одессе активисты наткнулись на точку, где женщина продавала пиротехнику несовершеннолетним
Об этом сообщил одесский активист Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net
Там же он разместил кадры с места инцидента (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как реализатор продает одному из подростков петарды.
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На вопрос зачем она продает запрещенные законом товары, последовал ответ: «Сейчас ведь Новый год».
Когда пиротехника полетела на землю, сразу же последовал звонок "крыше" и вскоре подъехали цыгане. Но дожидаться полицию они не стали и, плюнув в сторону активистов, уехали.
По словам Ганула, приехавшая на место полиция забрала женщину в отделение.
Обратим внимание, что в Одессе на днях от взрыва петарды пострадал 11-летний мальчик. Ребенка срочно госпитализировали в больницу, где провели частичную ампутацию одного пальца.
Пользователи не прошли мимо и принялись комментировать увиденное, они отметили, что эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами, а "крышуют" их полицейские.
"Эти уличные точки с пиротехникой, проплачены циганами а этим тварям пофиг на всё что происходит вокруг них, особенно если происходящие не касается их них семей.
Сама лично видела как утром и вечером выкладывают и сварачивают эту точку, ментам пофиг",
" Продают малолеткам . Они бросают потом в людей и животных. Это же серьёзно",
" Никакой пользы эти все салюты и петарды не приносит, только один вред! Запретить!!!",
" Петарды появились ещё в моей молодости в 1995 я помню мы уже во всю бабахали,и продавались они так же на каждом углу"
" Полиция в доле- прикрывают естественно", - пишут в сети.
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