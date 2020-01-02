В Одесской области пропало 16 детей с 23 по 30 декабря 2019 года

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По словам правоохранителей их уже разыскали и доставили домой.

В тоже время в полиции сообщили, что за последнюю неделю они зафиксировали 1 случай нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними.

"Жертвами различных преступлений (среди которых кражи, телесные повреждения, мошенничество, доведение до самоубийства) стали 13 детей", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, одного несовершеннолетнего заметили за распитием алкогольных напитков.

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По информации правоохранителей, разыскивается Гайтан Мирослава, 2005 года рождения.

«У пропавшей рост 155 см, глаза темные, волосы короткие, рыжие с темным корнем. Была одета в пальто зеленого цвета, белые кроссовки, джинсы черного цвета», - отмечается в сообщении.

Правоохранители обратились ко всем горожанам, если кому что-либо известно о местонахождении девушки, просьба сообщить по телефонам: «102», (048) 779 42 55.

Также мы сообщали о зверствах в стенах одесского «Центра социально-психологической реабилитации детей» под названием «Свитанок». В октябре 2019 года вспыхнул громкий скандал, когда к волонтеру, бывшей полицейской, Зое Мельник обратились воспитанники приюта, сообщившие об издевательствах, от которых волосы стают дыбом. В частности, дети рассказали, что администрация в результате различных конфликтов вызывает охрану, которую воспитанники называют "Омоном".

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