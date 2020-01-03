В Одессе сотрудники полиции гонялись за табуном коней
Как пишет Politeka, этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одесской области. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте стрницу до конца)
Инцидент случился рано утром 3 января, на проспекте Свободы в Черноморке.
Как рассказали полицейские, во время патрулирования они заметили четырех лошадей без присмотра, которые двигались по проезжей части.
Кароль потрясла прелестями в глубоком разрезе, Дан Балан не устоял: пикантное видео
Джоли привезла приемную дочь в Эфиопию: "родная мать взбунтовалась", подробности
"Хорошо получилась": веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, кадры "красоты"
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
Патрульные начали поиски владельца.
Через некоторое время нашлась их хозяйка и скакуны вернулись домой.
Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом смогли покинуть двор.
Отмечается, что с владелицей провели профбеседу и женщина поблагодарила инспекторам за помощь.
Ранее мы писали, в одесской Аркадии козы пасутся прямо на мусорных баках
Курьезный случай зафиксировали в Аркадии напротив Ротонды.
На кадрах видно, как козы в поисках пропитания залезли в мусорные контейнеры и с аппетитом жуют отходы.
По словам очевидцев, они частенько наблюдают, как животные гуляют сами, но иногда их выгуливает хозяйка. А также отметили, что надеются на то, что владелица будет лучше следить за своими животными.
Также мы писали, в Одессе на поселке Котовского зоозащитники спасли бездомную собаку, которая провалилась в люк и просидела двое суток.
По словам волонтером, бедное животное провалилось в глубокую яму еще 30 апреля.
Сначала спасти большого мохнатого пса пытались рабочие, которые занимаются ремонтными работами, но у мужчин не получилось вытащить четырехлапого.
В результате три женщины собственными силами смогли достать несчастное животное из люка и таким образом спасли его от верной гибели.
Напомним, ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»
Как сообщала Politeka, одесситы требуют убрать топчаны на пляже: что для этого нужно сделать
Также Politeka писала, скандал гремит на одесском пляже: «Скоро море будет платным», кадры