В Одессе сотрудники полиции гонялись за табуном коней

Как пишет Politeka, этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одесской области. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте стрницу до конца)

Инцидент случился рано утром 3 января, на проспекте Свободы в Черноморке.

Как рассказали полицейские, во время патрулирования они заметили четырех лошадей без присмотра, которые двигались по проезжей части.

Патрульные начали поиски владельца.

Через некоторое время нашлась их хозяйка и скакуны вернулись домой.

Одесситка объяснила, что животные были привязаны, но каким-то образом смогли покинуть двор.

Отмечается, что с владелицей провели профбеседу и женщина поблагодарила инспекторам за помощь.

Інспектори поліції повернули власниці зниклих коней🐎 Щодня ми на варті порядку! Конфлікти, дорожньо-транспортні пригоди, домашнє насильство, крадіжки, порушення правил дорожнього руху – це те з чим стикаються патрульні кожного дня, але бувають і такі випадки... Сьогодні вранці, під час патрулювання Київського району, на проспекті Свободи патрульні помітили чотирьох коней. Тварини рухалися проїжджою частиною. Патрульні розпочали пошуки власника. Як виявилося згодом, жінка - власниця вже й сама відправилася шукати коней. Одеситка пояснила патрульним, що тварини були прив'язані, але якимось чином вийшли з подвір'я. З власницею провели профбесіду, жінка подякувала інспекторам за допомогу. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіція #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 3. Januar 2020

Ранее мы писали, в одесской Аркадии козы пасутся прямо на мусорных баках

Курьезный случай зафиксировали в Аркадии напротив Ротонды.

На кадрах видно, как козы в поисках пропитания залезли в мусорные контейнеры и с аппетитом жуют отходы.

По словам очевидцев, они частенько наблюдают, как животные гуляют сами, но иногда их выгуливает хозяйка. А также отметили, что надеются на то, что владелица будет лучше следить за своими животными.

Также мы писали, в Одессе на поселке Котовского зоозащитники спасли бездомную собаку, которая провалилась в люк и просидела двое суток.

По словам волонтером, бедное животное провалилось в глубокую яму еще 30 апреля.

Сначала спасти большого мохнатого пса пытались рабочие, которые занимаются ремонтными работами, но у мужчин не получилось вытащить четырехлапого.

В результате три женщины собственными силами смогли достать несчастное животное из люка и таким образом спасли его от верной гибели.

Напомним, ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»

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