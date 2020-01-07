На Рождество в Одессе ожидается отличная погода, с солнцем и без осадков

Таким прогнозом поделились метеорологи сайта Sinoptik, пишет Politeka

Уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без существенных осадков.

Ветер южный 4-6 м/с

Температура ночью будет колебаться в пределах 1-4 °С мороза, днем воздух прогреется до 2 °С тепла.

В Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер северный, 4-9 м/с.

Температура ночью от составит от 7 до 2 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.

Ранее мы сообщали, во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.

Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.

Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.

По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.

Тем временем пользователей сети воодушевила новость о ранних подснежниках, они назвали это чудом, и отметили, что сейчас минусовая температуру на улице.

Также мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.

Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.

Напомним, стало известно, куда пойти на Рождество в Одессе: ярмарки, шоу и не только

Как сообщала Politeka, природная аномалия в Одессе: жители делятся удивительными кадрами

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