На Рождество в Одессе ожидается отличная погода, с солнцем и без осадков
Таким прогнозом поделились метеорологи сайта Sinoptik, пишет Politeka
Уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без существенных осадков.
Ветер южный 4-6 м/с
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Температура ночью будет колебаться в пределах 1-4 °С мороза, днем воздух прогреется до 2 °С тепла.
В Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер северный, 4-9 м/с.
Температура ночью от составит от 7 до 2 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.
Ранее мы сообщали, во второй день нового года в одесских дворах зацвели подснежники
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке одессит Владимир Яценко.
Снимки были сделаны в четверг, 2 января, 2020 года.
Мужчина отметил, что подснежники расцвели практически возле дома, а календула на улице Долгой.
По словам экологов, такая природная аномалия может плохо повлиять на рост и цветение растений весной.
Тем временем пользователей сети воодушевила новость о ранних подснежниках, они назвали это чудом, и отметили, что сейчас минусовая температуру на улице.
Также мы писали, теплая погода в середине декабря привела к тому, что некоторые жители Одессы стали одеваться не по сезону.
Из-за аномально теплой погоды некоторые одесситы 18 и 19 декабря ходили по улицам в футболках и даже в шортах, прямо как летом.
Напомним, стало известно, куда пойти на Рождество в Одессе: ярмарки, шоу и не только
Как сообщала Politeka, природная аномалия в Одессе: жители делятся удивительными кадрами
Также Politeka писала, Рождество Христово: как отмечается праздник и чего нельзя делать в Святой вечер