В Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп

Как пишет Politeka.net, об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.

По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.

Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.

«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.

Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.

«Не сбрасывайте! Ищите в округе или купите новые! Они исчезнут тогда, когда их перестанут кормить и этот способ заработка станет невыгодным! Стоимость приблизительно такая же!»,

«Зачем быть лохом! У меня сняли. Заказала новые номера. Воров учить надо. Не им платить. И перестанут!»,

«Это тюремная тема , менты не найдут . Поищите вокруг очень тщательно . У меня тоже такое случалось»,

«Если все массово перестанут платить-это все прекратится, я надеюсь»,

«Был и со мной такой случай. Да, не приятно. Согласна. Но что же делать? В полиции не сильно шевелятся. Мол времени нет у них. И сняли на платной парковке»,

«Если все перестанут платить, а делать новые, бизнес мошенников накроется 🤔»,

« У меня был точно такой случай, на Пушкинской в 12 дня. Я отказалась платить, пошла в полицию, позвонила в консульство и мне разрешили ездить без номеров столько - сколько нужно и, даже, пересечь границу. Ворюги не выдержали и стали звонить, пытались угрожать»,

"Главное - что никто не хочет их ловить - а словить могут, но кто - то получает %",

«Не нужно платить! Это только поможет процветанию мошенников!», - пишут в сети.

Напомним, "Заставили жевать презерватив…": всплыла скандальная правда о детском приюте в Украине

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла на Одесчине, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей

Также Politeka писала, что юная одесситка без вести пропала, родители слезно молят о помощи: фото пропавшей