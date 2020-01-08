В Одессе неизвестные снимают автомобильные номера и требуют за них выкуп
Как пишет Politeka.net, об этом рассказала одесситка Инна Магденко в местном паблике на Фейсбуке.
По ее словам, неприятный инцидент случился во время новогодних праздников.
Обнаружив пропажу номера, пострадавшая позвонила по номеру, который ей оставили злоумышленники.
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«Удивило, то, что при наборе номера, трубку берет девушка и спокойно говорит куда сбросить деньги! Какое благородство,что предлагает вернуть! Ужас да и только! Очень жаль, что таких случаев только прибавляется...», - рассказала одесситка.
Под публикацией пользователи сети включились в бурную дискуссию. Одни посоветовали потерпевшей не в коем случае не сбрасывать деньги, а заказать новые, другие – поискать номерные знаки поблизости.
«Не сбрасывайте! Ищите в округе или купите новые! Они исчезнут тогда, когда их перестанут кормить и этот способ заработка станет невыгодным! Стоимость приблизительно такая же!»,
«Зачем быть лохом! У меня сняли. Заказала новые номера. Воров учить надо. Не им платить. И перестанут!»,
«Это тюремная тема , менты не найдут . Поищите вокруг очень тщательно . У меня тоже такое случалось»,
«Если все массово перестанут платить-это все прекратится, я надеюсь»,
«Был и со мной такой случай. Да, не приятно. Согласна. Но что же делать? В полиции не сильно шевелятся. Мол времени нет у них. И сняли на платной парковке»,
«Если все перестанут платить, а делать новые, бизнес мошенников накроется 🤔»,
« У меня был точно такой случай, на Пушкинской в 12 дня. Я отказалась платить, пошла в полицию, позвонила в консульство и мне разрешили ездить без номеров столько - сколько нужно и, даже, пересечь границу. Ворюги не выдержали и стали звонить, пытались угрожать»,
"Главное - что никто не хочет их ловить - а словить могут, но кто - то получает %",
«Не нужно платить! Это только поможет процветанию мошенников!», - пишут в сети.
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