В сети обнародовали видео, как неизвестный мужчина на микроавтобусе протаранил шлагбаум и ворвался на территорию одесского аэропорта, который угрожал взорвать

Кадры разместила пресс-служба местной полиции, пишет Politeka.net

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Инцидент случился, 8 января, в аэропорту Одессы.

На записи видно, как мужчина на микроавтобусе таранит шлагбаум и заезжает на территорию.

В полиции отметили, что он находился в неадекватном состоянии. Его срочно задержали.

Дебоширом оказался 26-летний местный житель, у которого также было найдено пневматическое оружие.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности).

Ранее мы писали, рано утром в полицию поступил анонимный сигнал о том, что здания Международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.

На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС, которые проверяют информацию.

О подробностях в аэропорту рассказал экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, неизвестный мужчина заехал на микроавтобусе в аэропорт, сбив шлагбаум.

«Он был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители», - сообщил Форостяк.

Он отметил, что всех сотрудников и посетителей из здания аэропорта экстренно эвакуировали.

Кроме того мы сообщали, что в Одессе террористы грозятся устроить целую серию взрывов, из-за этого силовики массово эвакуируют людей.

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