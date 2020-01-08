В сети обнародовали видео, как неизвестный мужчина на микроавтобусе протаранил шлагбаум и ворвался на территорию одесского аэропорта, который угрожал взорвать
Кадры разместила пресс-служба местной полиции, пишет Politeka.net
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Инцидент случился, 8 января, в аэропорту Одессы.
На записи видно, как мужчина на микроавтобусе таранит шлагбаум и заезжает на территорию.
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В полиции отметили, что он находился в неадекватном состоянии. Его срочно задержали.
Дебоширом оказался 26-летний местный житель, у которого также было найдено пневматическое оружие.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности).
Ранее мы писали, рано утром в полицию поступил анонимный сигнал о том, что здания Международного аэропорта, горсовета и СБУ заминированы.
На месте работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС, которые проверяют информацию.
О подробностях в аэропорту рассказал экс-советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
По его словам, неизвестный мужчина заехал на микроавтобусе в аэропорт, сбив шлагбаум.
«Он был в балаклаве и куртке с надписью «Совесть». Мужчина начал кричать, что аэропорт заминирован. Его задержали, а информацию проверяют правоохранители», - сообщил Форостяк.
Он отметил, что всех сотрудников и посетителей из здания аэропорта экстренно эвакуировали.
Кроме того мы сообщали, что в Одессе террористы грозятся устроить целую серию взрывов, из-за этого силовики массово эвакуируют людей.
Напомним, массовое минирование сотрясает Одессу: тысячи людей в опасности, кадры с места
Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу
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