Экологи проверили качество воздуха на улицах Одессы

Такая информация появилась на официальном сайте города, пишет Politeka.net

Сообщается, что по итогам мониторинга воздушного пространства на предмет загрязняющих веществ в воздухе в некоторых местах показатели были превышены.

В частности, на железнодорожном вокзале, автовокзале, на пересечении улиц Грушевского и Химической, на 2-й Заставе, углу проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези, Объездной дороги, Ивановском путепроводе в воздухе эксперты зафиксировали незначительные превышения показателей оксида углерода, озона, сероводорода, аммиака, диоксида азота, диоксида серы, пыли и углеводородов суммарных.

Между тем в парках и на побережье загрязняющих веществ обнаружили минимальное количество.

Кроме того сообщается, что в Службу экологического контроля за последнее время поступило 10 жалоб от жителей города о загрязнении воздуха в Одессе.

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Источником радиации было оборудование одного из государственных научно-производственных центров. Как сообщают в Службе безопасности Украины опасность ликвидировали.

Изначально планировалось вывезти опасные предметы за территорию города, однако это могло стать причиной радиационного загрязнения окружающей среды и поставить под угрозу местное население. В связи с этим оборудование с соблюдением всех норм безопасности отправили в утилизацию на специализированное госпредприятие.

Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК Украины.

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