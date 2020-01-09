Под Одессой совершено разбойное нападение на ветерана АТО

Как пишет Politeka.net, об этом сообщил сам потерпевший Александр Ярошенко на страницах соцсетей. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился вечером, 6 января, в городе Подольске Одесской области.

По словам 46-летнего пострадавшего, около 20:00 во дворе многоэтажки на него накинулись двое неизвестных, сильно избили палкой и отобрали рюкзак.

Ярошенко утверждает, что нападавшие набросились на него сзади.

В результате он получил серьезные травмы головы, но отказался от госпитализации.

Тем временем, правоохранители задержали разбойников. Ими оказались местные жители, родные братья, 21 и 23 лет.

Как рассказали местные копы, свой поступок они объяснили алкогольным опьянением. Начато уголовное производство по статье о разбое.

Однако Ярошенко уверен, что нападение было заказным. Его мнение разделяет и одесский правозащитник Игорь Кравец.

«Нападение вероятно осуществлено за его систематическую правозащитную деятельность в защиту общественного интереса в Подольске, – написал правозащитник в Facebook.

Александр Ярошенко утверждает, что нападавшие на него выпущены под домашний арест, якобы осаждают его квартиру и выкрикивают угрозы. В полиции его слова пока не комментируют.

Обратим внимание, что Александр Ярошенко – участник АТО, состоял в рядах добровольческого батальона ОУН, который весной 2015 года отказался перейти в подчинение Вооруженным Силам Украины. В декабре 2015 года Ярошенко избили в одном из подольских баров. По его словам, конфликт возник по идеологическим причинам.

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