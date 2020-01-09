Одесситов возмутили странные конструкции во время ремонтных работ на бульваре Жванецкого

Фотографиями и видео поделился на своей странице в Facebook общественник Алексей Костржицкий, пишет Politeka.net (Чтобы просмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Активист уверен, что, городские власти при помощи договорняков и откатов превращают бульвар превращается в будущую зону бедствия.

«Проекта у этих работ нет, его никто не видел. Но уже сейчас, именно на данном этапе, у одесситов есть возможность понаблюдать следующую за стройкой Галантерника аферу. Естественно за счет бюджета города, то-есть за счет одесситов», - написал Алексей Костржицкий.

«Вот такой 30 см ленточный фундамент хаотической формы по задумке гения инженера должен будет обеспечить монолитность кромки склона», - отметил он.

Примечательно, что неподалеку недавно снесли корпус бывшего ювелирного завода, который уже десять лет как не работает. На этом месте, согласно информации, размещенной на странице "Градостроительного мониторинга", планируется строительство многоквартирного дома со встроенным помещением и подземным паркингом.

"Чуть севернее для этого заливалась монолитом 60см плита на всю ширину бульвара. Ну то и не удивительно. Для стройки 20ти этажного здания нужен подъезд тяжелой техники. Здесь же всего лишь место для прогулки плебеев, то есть доверяющего электората, и так сойдет", – отметил Алексей Костржицкий.

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Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Gepostet von Алексей Костржицкий am Dienstag, 7. Januar 2020

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