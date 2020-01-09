В сети показали вечернюю Одессу с высоты птичьего полета

Фантастические кадры обнародовал информационный портал «Одесский курьер».

Отмечается, что снимки были сделаны в канун Рождества при помощи беспилотника.

«Мы взлетели из Летнего театра и посмотрели на центр Одессы с высоты около 100 метров, затем поднялись еще выше - до 200 метров и, наконец, взглянули на город с 300-метровой высоты», - рассказали журналисты.

«Темные кварталы расчерчены яркой сеткой освещенных улиц. Парки и скверы сияют огнями. Кипит жизнь, не утихая ни на минуту, в порту. Вдали, за Одесским заливом, виднеется поселок Котовского», - отметили они.

Ранее мы писали, в сети показали, как выглядит Чкаловский пляж, который городские власти отдали под застройку коттеджами.

Снимки разместил на своей странице в Фейсбуке эколог Владислав Балинский.

Как видно на кадрах, пляж находится в крайне печальном состоянии, он завален мусором, а склоны над ним вырублены.

«С учётом двух предыдущих актов Областной государственной экоинспекции от 12.08.2018 и общественной экспертизы от 06.01.2019, на пляже Чкаловский и в непосредственной близости от него, только за прошедший год было противозаконно удалено 249 деревьев различных видов», - написал Балинский.

Это произошло перед передачей депутатами данной городской территории в аренду предприятию с иностранным капиталом "Чкаловский инвест". Полиция, вот уже спустя целый год, так и не может назвать виновных.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

Как сообщала Politeka, побережье Одессы покрылось сосульками гигантами.

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