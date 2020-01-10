В городе Белгороде-Днестровском Одесской области малоимущих жителей обеспечат горячими обедами и хлебом

Об этом сообщает информационный портал 04849.com.ua.

Отмечается, что бесплатно кормить будут только тех малообеспеченных людей, которые состоят на учете в Центре соцобслуживания.

Для этого им выдадут специальные талоны.

Под инициативу уже разработали проект решения исполкома мэрии.

Списки лиц, которым нужна помощь, будут пересматривать каждый месяц.

Ранее мы писали, старобазарный сквер, который находится в центре Одессы, превратился в небезопасное место.

На аппаратных совещаниях, которые проходят каждую неделю в одесском горсовете часто поднимается вопрос парков и скверов в разрезе их безопасности, ухоженности и ремонта.

На официальном сайте Одессы мы можем видеть новости о том, что постепенно скверы и парки обновляются, ремонтируются и в них находятся сотрудники еще одной структуры Горсовета КП «Муниципальная безопасность».

Однако на самом деле все не так прекрасно, как пытаются убедить одесситов власти.

Одессит Алексей Асауленко записал небольшой ролик, на котором рассказал, какая ситуация в одесских парках самом деле.

Мужчина отметил, что лавки в сквере заполонили бездомные, которые спят на них. Везде разбросаны мусор и шприцы, слышен неприятный запах. Люди попросту не могут нормально гулять, потому что возникает единственное желание больше сюда не приходить.

Асауленко предлагает чиновникам прогуляться по Старобазарному скверу, но не в составе комиссии, а по-тихому, посреди рабочей недели или на выходных с семьей, чтобы убедится, как на самом деле обстоят дела.

Напомним, ярый фанат «русского мира» набросился с кулаками на одесситку: «сделала замечание»

Как сообщала Politeka, одесситы требуют убрать топчаны на пляже: что для этого нужно сделать

Также Politeka писала, скандал гремит на одесском пляже: «Скоро море будет платным», кадры