В сети-интернет обнародован новый яркий и динамичный видеоролик про Одессу, который сбыл снят перед Новым Годом
Как пишет Politeka.net, ролик был размещен видеокомандой из "KVVS Studio” на странице в Фейсук. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах показан Приморский бульвар с гирляндами, Потемкинская лестница, отремонтированная Воронцовская колоннада, Дерибасовская с елкой и другие туристические места.
Авторы ролика отметили, что снимали его в технике таймлапс почти целую ночь под дождем.
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При этом ее подруга снимала все происходящее на камеру телефона.
Ранее мы мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.
В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.
"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.
"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.
Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.
Напомним, что одесситы активно избавляются от новогодних елок за вознаграждение: кадры "сделки"
Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»