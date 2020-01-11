Ролик был снят перед Новым годом

В сети-интернет обнародован новый яркий и динамичный видеоролик про Одессу, который сбыл снят перед Новым Годом

Как пишет Politeka.net, ролик был размещен видеокомандой из "KVVS Studio” на странице в Фейсук. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах показан Приморский бульвар с гирляндами, Потемкинская лестница, отремонтированная Воронцовская колоннада, Дерибасовская с елкой и другие туристические места.

Авторы ролика отметили, что снимали его в технике таймлапс почти целую ночь под дождем.

При этом ее подруга снимала все происходящее на камеру телефона.

Ранее мы мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару

Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

ODESA 2020 На честь нового року наша команда підготувала відео для найулюбленішого міста в усьому світі та для нашої другої мами - Одеси. ⚓️ ❄️ Ми вважаємо, що наше рідне місто залишається неперевершеним в будь яку погоду, а Одесити святкують новий рік гучно і весело за будь яких обставин!❤️ ❄️ Команда #kvvs вітає Одеситів усього світу, всіх гостей нашого міста та й взаголом - всіх Українців з Новим 2020 роком!🥰🥳 ❄️ Нехай новий рiк буде багатим на щасливі події, насиченим красою та звичайно щирою любов'ю до наших рідних та до нашої України. 🎥🎬 Ми - KVVS studio. І ми створюємо відео для найкращої...Ukraine💛💙 Gepostet von KVVS Studio am Dienstag, 31. Dezember 2019

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