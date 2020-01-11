В сети-интернет обнародован   новый яркий и динамичный видеоролик про Одессу, который сбыл снят перед Новым Годом

Как пишет Politeka.net, ролик был размещен видеокомандой из   "KVVS Studio” на странице в Фейсук.  (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах показан  Приморский бульвар с гирляндами, Потемкинская лестница, отремонтированная Воронцовская колоннада, Дерибасовская с елкой и другие туристические места.

Авторы ролика отметили, что  снимали его в технике таймлапс почти целую ночь под дождем.

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При этом ее подруга снимала все происходящее на камеру телефона.

Ранее мы  мы писали, на одесском Привозе находчивый продавец придумал оригинальный способ, как привлечь покупателей к своему товару
Курьезное фото разместил очевидец на страницах соцсетей.

В частности в торговой точке, где продают фрукты, продавец решил блеснуть креативом и запустить "чудеса маркетинга" в массы.

"Утке в ж*пу. 20 грн", - написал продавец вместо названия сорта яблок.

"Это Одесса, детка. На Привозе продают новый сорт яблок", - пишет автор в комментарии под фото.

Неизвестно, воспользовались ли одесситы "рецептом" находчивого продавца, однако, по словам автора снимка, маркетинговый ход сработал. Покупатели быстро расхватали яблоки с креативным названием.

ODESA 2020

На честь нового року наша команда підготувала відео для найулюбленішого міста в усьому світі та для нашої другої мами - Одеси. ⚓️ ❄️ Ми вважаємо, що наше рідне місто залишається неперевершеним в будь яку погоду, а Одесити святкують новий рік гучно і весело за будь яких обставин!❤️ ❄️ Команда #kvvs вітає Одеситів усього світу, всіх гостей нашого міста та й взаголом - всіх Українців з Новим 2020 роком!🥰🥳 ❄️ Нехай новий рiк буде багатим на щасливі події, насиченим красою та звичайно щирою любов'ю до наших рідних та до нашої України. 🎥🎬 Ми - KVVS studio. І ми створюємо відео для найкращої...Ukraine💛💙

Gepostet von KVVS Studio am Dienstag, 31. Dezember 2019

Напомним, что одесситы активно избавляются от новогодних елок за вознаграждение: кадры "сделки"

Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе

Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»