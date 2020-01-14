В Одессе неадекватный полуобнаженный мужчина до смерти напугал прохожих тем, что кидался на них с ножницами
Как пишет Politeka.net, подробности рассказала пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.
Днем во вторник, 14 января, в полицию поступил сигнал о том, что на улице Академика Королева неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, угрожает прохожим ножницами и пытается нанести себе вред.
Прибывшие на место инспекторы обнаружили неадеквата и попытались успокоить его, но он отреагировал агрессивно и попытался напасть на патрульных. Тогда сотрудникам патрульной полиции пришлось задержать молодого человека.
Полураздетая экс-Nikita без стыда вывалила упругие прелести: "Превосходите саму себя"
Седокова показала, что скрывает под свободными кофтами в спортзале: "А формы уже не те!"
Дорофеева засветила лишнее в мини-бикини, пикантное фото облетело сеть: "Боже, прикройся!"
"Черный ящик" раскрыл тайну катастрофы в Иране: видео, которое объясняет все
Прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили неадеквата, который бегал раздетый – в штанах и кроссовках, а верхняя часть тела была обнажена.
В полиции отметили, что попытались успокоить буяна, но он отреагировал агрессивно и попытался напасть на патрульных.
Тогда копам пришлось задержать возмутителя спокойствия.
В ведомстве подчеркнули, что при задержании мужчина просил отпустить его, аргументировав это тем, что он "охотник за привидениями".
На место прибыли врачи, которые госпитализировали мужчину.
Похожая ситуация произошла ранее. В Одессе вооруженный ножом мужчина напугал до полусмерти ни в чем невинных прохожих
Инцидент произошел в воскресенье на перекрестке улиц Генерала Бочарова и Добровольского . Об этом сообщает телеграм-канал Одесса.Лайф.
Прямо посреди улицы мужчина в неадекватном состоянии кидался на женщину и ребенка с ножом.
Прохожий вмешался и задержал нападавшего.
На место вызвали полицейских, которые утихомирили дебошира.
Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру
Как сообщала Politeka, неадекват с оружием устроил переполох в аэропорту Одессы: появилось видео
Также Politeka писала, необычное явление восхитило одесситов: «скоро весна»