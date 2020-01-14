В Одессе неадекватный полуобнаженный мужчина до смерти напугал прохожих тем, что кидался на них с ножницами

Как пишет Politeka.net, подробности рассказала пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

Днем во вторник, 14 января, ​​в полицию поступил сигнал о том, что на улице Академика Королева неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, угрожает прохожим ножницами и пытается нанести себе вред.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили неадеквата и попытались успокоить его, но он отреагировал агрессивно и попытался напасть на патрульных. Тогда сотрудникам патрульной полиции пришлось задержать молодого человека.

Прибывшие на место происшествия инспекторы обнаружили неадеквата, который бегал раздетый – в штанах и кроссовках, а верхняя часть тела была обнажена.

В полиции отметили, что попытались успокоить буяна, но он отреагировал агрессивно и попытался напасть на патрульных.

Тогда копам пришлось задержать возмутителя спокойствия.

В ведомстве подчеркнули, что при задержании мужчина просил отпустить его, аргументировав это тем, что он "охотник за привидениями".

На место прибыли врачи, которые госпитализировали мужчину.

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Инцидент произошел в воскресенье на перекрестке улиц Генерала Бочарова и Добровольского . Об этом сообщает телеграм-канал Одесса.Лайф.

Прямо посреди улицы мужчина в неадекватном состоянии кидался на женщину и ребенка с ножом.

Прохожий вмешался и задержал нападавшего.

На место вызвали полицейских, которые утихомирили дебошира.

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