Погода в Одессе порадует жителей плюсовой температурой
Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Согласно прогнозу, в среду, 15 января, в Одессе будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2 °С тепла, днем 5-7 °С тепла.
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По Одесской области - переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
5 января почитается память святителя Сильвестра Римского, преподобных Сильвестра Печерского и Серафима Саровского. В прежние времена в этот день был Куриный праздник. 15 января чистили курятники и окуривали их смолою с девясилом. Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды. Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра. В народе говорили: «Январь гонит вьюгу за семь верст» — этот месяц хоть и холодный, но относительно спокойный.
Ранее мы писали, в одесском парке жители играют в снежки и лепят снеговиков, не смотря на то, что снегопада не было.
На выходных в Одессе было по-весеннему тепло и солнечно. Тем не менее в парке Шевченко на одной из детских площадок выросли огромные горы снега.
Родители вместе с детьми стали играть в снегу, успели слепить снеговиков и даже пытались обустроить снежную горку для самых маленьких.
Как оказалось, с катка, который расположен в Лунапарке, счищают верхний, покромсаный лезвиями коньков, слой вот такого снега. Его вывозят на детскую площадку рядом, чтобы обрадовать детей.
Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру
Как сообщала Politeka, синоптики ошарашили прогнозом на выходные в Одессе
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