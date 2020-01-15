В Одессе ушел из жизни известный журналист, режиссер и писатель Валерий Барановский

Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что известный одессит скончался 14 января на 79 году жизни после продолжительной болезни.

В апреле прошлого года был объявлен сбор средств на сложную и дорогостоящую операцию по внедрению кардиостимулятора для Валерия Барановского.

Известно, что Валерий Николаевич Барановский родился 17 декабря 1940 года в Хабаровске. Окончил в 1962 году Одесский гидрометеорологический институт, работал как инженер-гидролог в Киеве В 1972 поступил в аспирантуру при секторе кино Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, защитился в 1976 году там же, получил степень кандидата искусствоведения, член союзов журналистов и кинематографистов Украины, киновед, кинокритик, режиссер документального кино, прозаик.

Валерий Барановский является автором-режиссером ряда документальных фильмов, среди которых "Кромешный свет мой" (о взаимоотношениях слепых с окружающим миром), "Пережившие Шоа" (о трагедии евреев, оказавшихся в 1941-1942 годах на территории Транснистрии), "Ангел мой" (психологический образ центра реабилитации детей с ДЦП); "Монолог о нелюбви" (кинонаблюдение за жизнью беспризорных); "Забытая война" (об афганской эпопее и ее психологических последствиях); "Голод" (об украинском голодоморе 1932-1933 годов); "Дом Божий" (рассказ о православных святынях Одессы и путях-дорогах, приводящих к вере); "Возвращение Всецарицы" (киносборник Богородчирных песнопений, сняты в паломничестве на гору Афон, в храмы Италии и Греции).

Кроме того, он - автор книг "Маленькие романы", "Смешная неотвязность жизни", "Куда глаза глядят", "Три обязательных посвящения".

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