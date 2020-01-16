В четверг, 16 января погода в Одессе будет необычно теплой, как для января

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным метеорологов, в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 4-6 °С тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2 °С мороза до 3 °С тепла, днем 3-8 °С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

В этот день почитается память святого пророка Малахии. По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. И если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появлялось белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте.

Ранее мы писали, вечером во вторник, 14 января, плотный туман окутал Одессу.

И не смотря на то, что туман создал немало трудностей для водителей автомобилей, для фотолюбителей это стало очередным поводом сделать отличные фотографии одесских пейзажей.

На кадрах видно, как прохожие ходят в молочной мгле, здания похожи на дома-призраки, а время будто замерло.

При этом ночные улицы туман окутал настолько сильно, что сделал город практически невидимым.

В патрульной полиции напоминают водителям, что главное следствие тумана – существенное снижение видимости, туман негативно сказывается на безопасности, провоцируя повышенный риск создания аварийных ситуаций на дорогах.

Напомним, одесситка без одежды дала жару возле елки в центре города: шалости попали на камеру

Как сообщала Politeka, в сети показали, как выглядит Одесса в тумане

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