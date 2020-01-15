В Одессе известную «хатынку бракосочетаний», построенную при Саакашвили снесут

Как сообщает «Думская», такое решение приняли чиновники во время совещания в облгосадминистрации.

По информации издания, сооружение планируют перевезти в Кодыму Одесской области, где ежегодно проходит фестиваль украинской этнической культуры.

«В Кодыме хотят создать музей украинской самобытности из таких домиков. Эту же территорию (возле ОГА, — Ред.) мы продолжаем рассматривать в концепции памятника Героям Небесной сотни. Впрочем, это предварительное решение, потому что пока нет никаких документов на этот домик (их не было с самого начала, — Ред.), и мы сейчас обращаемся в госархстройинспекцию и после ответа будем принимать окончательное решение», — объяснили чиновники.

Обратим внимание, что на данный момент «хатынкаа» находится в запущенном состоянии. Никаких церемоний в ней не проводят.

Напомним, в конце июля 2016 года перед Одесской ОГА на проспекте Шевченко заработала «хатынка» моментальных бракосочетаний.

Тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что пожениться на скорую руку в любое время суток и без очередей смогут все желающие.

Отметим, что депутаты Одесского областного совета неоднократно предлагали снести пункт экспресс-бракосочетаний возле облгосадминистрации. По их мнению, указанный объект, открытый некогда губернатором Михаилом Саакашвили, был «возведён незаконно».

Напомним, в Одессе «хатынку Саакашвили» превратили в развалюху: «рай для бездомных», фото

Как сообщала Politeka, одесситы удивили всю Украину, кадры взорвали сеть

Также Politeka писала, что кусок фасада обрушился на головы прохожих в центре Одессы: кадры инцидента