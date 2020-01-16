В Одессе живодеры открыли охоту не только на бездомных собак, но и на тех животных, у которых есть владельцы

Как пишет Politeka, об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке одесситка Марина Аксенова, чью собаку отравили на днях.

По ее словам, Алабай по кличке «Зара» была отравлена неизвестным, который бросил кусок мяса через забор.

Среди ночи, женщину разбудил страшный вой и когда она вышла на улицу, то увидела свою питомицу Зару, бьющуюся в конвульсиях.

Одесситка отметила, что собаку удалось спасти, благодаря экстренной помощи врача-ветеринара, однако, до сих пор ее жизни угрожает опасность.

«Литературная - парк Юность!!! Травят собак! Будьте осторожны!» - предупредила других жителей Марина.

Ранее, неизвестные прошлись по частному сектору на 8-й станции Большого Фонтана и отравили несколько животных.

Ночью они перебрасывают через забор куски мяса, или другой еды, приправленные крысиным ядом. Собаки умирают мучительной смертью.

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Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook одесситка Вера Григорьева.

По ее словам, неизвестные отравили пять собак вчера, 1 мая, на улице Петровского в районе Ленпоселка.

Одесситка отметила, что все погибшие животные были спокойные и стерилизованными.

«Никого не успели спасти….ноя хочу верить, что этот беспредел прекратится !! Я требую наказания живодерам, если хотя бы одного накажут, то остальные задумаются..они же не совсем дебилы, хоть и хитрые, закомплексованные и трусливые существа.», — написала Григорьева.

Женщина обратилась к неравнодушным жителям с просьбой, если кто-либо имеет информацию о причастности к отравлению собак, сообщить ей.

«Просьба, кто видел или знает кто сделал это , но по каким то причинам желает остаться аноним, напишите мне! 0972584880, помогите найти и наказать!!!!», — призывает она.

Стоит отметить, что Уголовный кодекс Украины за жестокое обращение с животными предусматривает ответственность (статья 299 УК Украины) в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

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