Возле берегов Китая было арестовано судно с одесскими моряками на борту
Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил на своей странице в Фейсбук неравнодушный одессит Андрей Мацко.
По его информации, судно New Orion с 23 моряками на борту арестовали из-за неуплаты судовладельцем ремонтных услуг у берегов Китая.
На борту корабля среди членов экипажа 22 украинца, в том числе жители Одессы, и один россиянин.
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Одессит просит о помощи, так как морякам не хватает продуктов, а топлива осталось на 14 дней.
При этом Андрей Мацко отметил, что прошлом году судно уже арестовывали в Малайзии, но затем отпустили.
Ранее мы писали, в Индийском океане недалеко от Шри-Ланки на судне в один день скончались два моряка.
Трагедия произошла на борту танкера GAS AEGEAN, который осуществляет плавание под либерийским флагом.
Один из погибших моряков — 34-летний житель Измаила Сергей П., а его коллега — 39-летний россиянин.
Уточняется, что погибший измаильский моряк работал на должности второго механика.
«Причина одновременной смерти сразу двух членов экипажа судна в данный момент устанавливается. Их тела отправят на экспертизу, правоохранители проводят расследование», — говорится в сообщении.
Танкер GAS AEGEAN шел из Лаверы (Франция) в Кудаллор (Восточная Индия). В связи с трагедией на борту судно вынужденно сменило курс и зашло в порт Тринкомали (Шри-Ланка).
По предварительным данным, накануне мужчины распивали медицинский спирт, который ранее они взяли в госпитале.
Напомним, что возвращение кораблей обернулось скандалом, всплыли детали позора россиян: украли даже трусы...
Как сообщала Politeka, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей.
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