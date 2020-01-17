В Одессе пьяная сотрудница магазина обматерила покупателя из-за украинского языка
Как пишет Politeka.net, короткий видеоролик, сделанный в торговой точке «Гурман» разместил Телеграм-канал Xydessa. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, как нетрезвая продавщица нецензурно выражается в адрес украиноязычного покупателя.
"Ты что, не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П*здуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке", - говорит женщина.
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Обратим внимание, что покупатель ответил ей максимально корректно.
"Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю", - сказал он.
Однако продавщица продолжила оскорблять мужчину.
"В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!" – заявила сотрудница магазина.
Ранее мы писали, одесситка в магазине одежды LC Waikiki наткнулась на продавщицу-поклонницу «русского мира».
Сотрудница магазина назвала национальную валюту Украины рублями и открыто проявила свою пророссийскую позицию заявив, что ей «жаль тех, кто считает Россию агрессором».
И это несмотря на то, что Россия принесла много горя Украине. Пятый год в нашей стране идет война с российскими оккупантами, которые захватили Крым и часть Донбасса, а в сводках с фронта сообщается о погибших и раненых украинцах.
При этом некоторые люди не стесняются публично восхвалять страну-агрессора Россию.
Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры
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Также Politeka писала, что любителя Путина постигла печальная участь в Одессе, фото: "чистый гадюшник"