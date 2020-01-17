В Одессе пьяная сотрудница магазина обматерила покупателя из-за украинского языка

Как пишет Politeka.net, короткий видеоролик, сделанный в торговой точке «Гурман» разместил Телеграм-канал Xydessa. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как нетрезвая продавщица нецензурно выражается в адрес украиноязычного покупателя.

"Ты что, не понимаешь украинский язык? Я понимаю, но говорить с тобой не буду. П*здуй к себе домой и там разговаривай на украинском языке", - говорит женщина.

Обратим внимание, что покупатель ответил ей максимально корректно.

"Пожалуйста, можете не говорить со мной по-украински. Это ваше дело, я вам не запрещаю", - сказал он.

Однако продавщица продолжила оскорблять мужчину.

"В Одессе ты не будешь разговаривать на украинском… Ты, п*здюк, бл*дь, в Одессе никто не разговаривает на украинском языке!" – заявила сотрудница магазина.

Ранее мы писали, одесситка в магазине одежды LC Waikiki наткнулась на продавщицу-поклонницу «русского мира».

Сотрудница магазина назвала национальную валюту Украины рублями и открыто проявила свою пророссийскую позицию заявив, что ей «жаль тех, кто считает Россию агрессором».

И это несмотря на то, что Россия принесла много горя Украине. Пятый год в нашей стране идет война с российскими оккупантами, которые захватили Крым и часть Донбасса, а в сводках с фронта сообщается о погибших и раненых украинцах.

При этом некоторые люди не стесняются публично восхвалять страну-агрессора Россию.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

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