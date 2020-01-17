Активисты отреагировали на языковой скандал, который вспыхнул в одном из магазинов Одессы
Напомним, как писала Politeka.net, в торговой точке «Гурман» пьяная продавщица нецензурно выражалась в адрес украиноязычного покупателя.
На ролике, который обнародовали в сети, женщина не разрешала говорить с ней на государственном языке, потому что считает, что в Одессе никто не разговаривает на украинском (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
При этом мужчина вел себя с ней максимально корректно.
Известный одесский активист Демьян Ганул посетил магазин, где разгорелся языковой скандал.
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Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Общался с руководством сети «Гурман» и записал второе видео, где снята позиция магазина.
Это к сожалению нередки случаи, где жители специфического города у моря так реагируют на соловьиный. И вы будете рассказывать о «ущемления» русскоязычных ???», - написал Ганул.
При этом он отметил, что руководство сети пообещало уволить продавщицу.
В комментариях пользователи сети мгновенно отреагировали на инцидент. Одесситы поддержали действия активиста, отметив, что это нарушение статьи конституции Украины и за такое необходимо наказывать.
Другие предположили, что у трезвого на уме , то у пьяного на языке и таких как эта женщина половина города.
«Пьяный продавец ругался с людьми про государственный язык. Это же нарушение несколько статьей конституции Украины. Нельзя так делать»,
«Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке ... таких полгорода»,
«Да не в языке вопрос. Просто это, "быдло-woman". Так бывает, так совпало и таких полно»,
«Вот такие чаще всего орут что они одесситы!», - пишут в сети.
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