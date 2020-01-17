Стали известны расценки на услуги связанные с регистрацией брака в Одессе и области в этом году

Об этом сообщает информационный портал 048.ua.

В частности, Южное межрегиональное управление Министерства юстиции издало приказ, в котором указаны новые цены на услуги регистрации брака и другие, связанные с ними.

Для того чтобы зарегистрировать брак будущим супругам необходимо:

обратиться к организатору государственной регистрации брака (информацию и адреса можно найти на официальном сайте);

выбрать дату и время для проведения государственной регистрации;

заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги;

посетить собственную свадьбу

Отмечается, что подать заявку на регистрацию акта можно онлайн, при помощи Веб-портала.

Ранее мы писали, ученые определили идеальный возраст для вступления в брак.

Недавно британское издание The Independent поделилось результатами исследований группы ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, целью которого было определить наиболее оптимальный возраст для вступления в брак.

Исследователи проделали огромную работу, проанализировав тысячи личных анкет и проведя опросы среди семейных пар разных возрастов.

Оказалось, что идеальным возрастом для создания семьи и заключения брака является возраст от 28 до 32 лет. Ученый говорит, что люди, которые поженились в этом возрасте, как правило, более счастливы в браке, а процент разводов среди них самый низкий. Если говорить о самом большом проценте разводов и расставаний, то он характерен для пар, которые поженились очень юными (18-20 лет) или ближе к сорока годам.

Напомним, одессит решил найти жену необычным способом: "такое все видят впервые", кадры

Как сообщала Politeka, популярное развлечение для детей едва не обернулось трагедией в Одессе.

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