В Одессе смертельная трагедия в доме Асвадурова на улице Троицкой произошла из-за того, что руководство и персонал колледжа сознательно допускали грубые нарушения норм пожарной безопасности

К такому выводу пришла комиссии Кабинета министров, отчет которой обнародовал Апостроф

Отмечается, что люди погибшие на пожаре, 4 декабря, были фактически обречены.

Коммиссия установила, что причиной пожара, унесшего жизни 16 человек, стало возгорание бытового электрооборудования, скорее всего, обогревателя.

"Эвакуация студентов и сотрудников учебного заведения с третьего этажа осложнялась тем, что один из двух выходов с этажа был закрыт. Более того, само здание колледжа имело три выхода, но один из них был замурован", - отмечается в отчете.

Так специалисты выяснили, что распространению огня способствовала обшивка стен: легковоспламеняющаяся вагонка.

Уточняется, что в последний раз проверка здания колледжа на предмет пожарной безопасности проводилась в 2014 году. Проверяющие от ГСЧС порекомендовали руководству учебного заведения поменять обшивку, но это так и не было сделано.

Большие проблемы у колледжа были в электрощитовой.

Как выяснилось, там находились фарфоровые предохранители, один из которых был оборудован перемычкой, которая позволяла значительно увеличивать нагрузку на электросеть.

Кроме того, в здании были большие сложности с пожарной сигнализацией.

"Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в автоматическом режиме отсутствовала. Здание оборудовано устаревшей системой оповещения типа "ревун", которая приводилась в действие в ручном режиме путем нажатия на кнопку, которая находилась возле места вахтера на первом этаже", – говорится в тексте отчета.

А огнетушители и пожарные багры следователи нашли под кроватью и за шкафом в кабинете коменданта колледжа, который и был ответственным за пожарную безопасность здания.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Окончательно ликвидирован огонь был в 19:30.

Известно, что здание на Троицкой, 25, которое загорелось - это дом-памятник архитектуры. Там размещается ряд частных фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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