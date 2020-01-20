Жителей Одессы не на шутку напугала огромная колонна военной техники, которая ехала по улицам в центре города

Увиденное очевидцы поспешили запечатлеть на камеры и обнародовать на страницах соцсетей, пишет Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльтие страницу до конца)

В частности, непривычное зрелище свидетели зафиксировали в ночь с 17 на 18 января одесситы.

Судя по видео, колонна движется по улице Канатной, на пересечении с улицей Семинарской. Улицу для движения военной техники не перекрывали – видно, что навстречу бронетранспортеру едет маршрутка с пассажирами.

"Что здесь происходит? Какая-то спецоперация!", "Военные прямо сейчас на улицах Одессы", "Колонна военного транспорта и солдат без опознавательных знаков", - запаниковали жители.

Позже выяснилось, что это бойцы ВСУ, которые возвращались с учений на полигоне в воинскую часть.

Обратим внимание, что Одесса, как город, расположенный недалеко от оккупированного Россией Приднестровья, в любой момент может оказаться очередной жертвой российской агрессии.

Ранее мы писали, с 10 января приднестровский транспорт не может пересекать границу Украины и Молдовы.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции Республики Молдова.

«Начиная с 10 января пограничная полиция приостановила применение временного исключения в отношении мер контроля за автомобилями в приднестровском регионе Республики Молдова. Таким образом, водители, желающие пересечь государственную границу, должны соблюдать Закон 170/2018 о регистрации транспортных средств и внесении изменений в законодательные акты, – говорится в сообщении.

Помимо наличия действующего молдавского или нейтрального номера, жители приднестровского региона должны обладать водительскими правами Республики Молдовы либо какого-нибудь другого признанного Украиной и РМ государства.

Отметим, что в другие страны Европы машины с приднестровскими номерами не пускали и ранее.

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