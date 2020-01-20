В Одессе могут установить мемориальную доску с упоминанием “Новороссии”

Об этом сообщается на Фейсбук – странице «Украинский институт национальной памяти», пишет Politeka.net

Речь идет о табличке на одном из домов, где проживал губернатор Одесчины Александр Ланжерон.

В ходе заседания историко-топонимической комиссии мэрии, руководитель отдела Сергей Гуцалюк, при обсуждении предложений установить мемориальную доску видному деятелю Александру Ланжерону, заявил о «недопустимости некорректных употребление термина "Новороссия", поскольку сейчас он имеет несколько иной смысл и может вызвать напряжение в обществе».

Он потребовал убрать с макета таблички упоминание о “Новороссии”, чтобы не вызывать в дополнительных возмущений в обществе.

По итогам заседания, горсовет согласилась с доводами Института.

Также протест Института остановил инициативу руководителя Федерации профсоюзов Одесской области Вячеслава Буратынского по установке на Куликовом поле поклонного креста.

По словам Сергей Гуцалюка, Россия по прежнему использует мифы вокруг трагедии 2 мая 2014 года в пропагандистских целях и Украина не должна подыгрывать стране-агрессору.

В мэрии согласились с доводами и этот вопрос также был снят.

Ранее мы писали, в Одессе в торговой точке «Гурман» пьяная продавщица нецензурно выражалась в адрес украиноязычного покупателя.

На ролике, который обнародовали в сети, женщина не разрешала говорить с ней на государственном языке, потому что считает, что в Одессе никто не разговаривает на украинском.

При этом мужчина вел себя с ней максимально корректно.

Известный одесский активист Демьян Ганул посетил магазин, где разгорелся языковой скандал и сообщил , что руководство сети "Гурман" пообещало уволить продавщицу.

Напомним, фанат "русского мира" устроил переполох в Одессе и поплатился, кадры

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