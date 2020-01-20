На что уйдут деньги одесситов

Одесская мэрия выделили деньги на охрану памятника императрице Екатерине II в окружении ее фаворитов

Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что на охрану скульптурной композиции, которая стоит на Екатерининской площади в центре Одессы из городского бюджета потратят 1 млн 539,5 тыс. гривен.

При этом отмечается, что по этому вопросу проводили тендер, однако на нем не рассматривали альтернативные варианты.

Чиновники апеллировали к постановлению Кабмина, где сказано, что полиция охраны обязана стеречь предметы государственной части музейного фонда Украины.

А фигуры Екатерины и ее сподвижников как раз и являются такими предметами. Они находятся на балансе музея Блещунова.

В связи с этим мэрия уже подписала договор с полицией о дальнейшей охране скульптурной композиции.

Ранее мы писали, в центре Одессы автомобиль снес ограждение на Греческой площади.

Пресс-служба вице-мэра сообщила, что вандалом оказался водитель автомобиля Ford Focus III 2016 года выпуска с номерами 95VU001.

Тем временем местные СМИ выяснили, что авто зарегистрировано в Республике Армения.

Они отметили, что еще недавно оно разъезжало по Москве, а в прошлом году «Форд» продали.

Остаётся загадкой, кто владелец транспортного средства и удастся ли оштрафовать нарушителя.

Также мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников участились случаи вандализма.

Такую информацию обнародовала пресс-служба муниципального департамента городского хозяйства.

Только за период с 1 по 8 января неизвестные повредили семь памятников.

Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.

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