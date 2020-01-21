В Болграде Одесской области малолетние вандалы в возрасте от 8 до 11 лет раскурочили 17 уличных фонарей

Юнцов вычислили при помощи записей с камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает местное издание "Топор".

Так как вандалами оказались несовершеннолетние дети, за хулиганство накажут их родителей.

Согласно решению районного суда, местным жителям придется заплатить штраф за недостаточно добросовестное выполнение родительских обязанностей.

Также, все три семьи будут вынуждены оплатить 420 гривен судебного сбора.

Ранее мы писали, в одном из парков Одессы подростки заметили камеру видеонаблюдения и захотели стать известными.

Инцидент произошел в Греческом парке.

Юнцы обрадовались камере и решили «пошалить». Они долго кривлялись перед ней, а затем заплевали камеру слюной.

Пользователи сети многвенно отреагировали на поведение подростков гневными комментариями. Они отметили, что музыкальное сопровождение к видео, как раз в тему.

«Зоопарк, вольер с мартышками»,

«Все вполне по классике гендерной психологии, мальчишки уже не знают как перед барышней зарисоваться, жаль манерами ума не хватает. Родители увидят позору не оберешься с таким воспитанием. Перерастут конечно но пока что, за "актерскую игру" перед камерой ремня достойны...Белобрысому 2-ве порции как центровому)) Еще и девчонку теперь не выпустят с этими баранами никуда если родители увидят. И откуда столько злости в кометах у некоторых...?! Это видео не столько о их поколении говорит сколько о культуре и нравственности того, кто его воспитывает...»

«Цирк уехал, мартышки потерялись по дороге»,

«Каждый самоутверждается по своему. И мне кажется они знали про камеры, и про то что их покажут. Славы захотели!», - пишут они.

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