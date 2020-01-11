В Одессе вандалы подвергают детей опасности, откручивая детали с качелей на детских площадках
В частности, было замечено, что на новой детской площадке, которая находится на Соборной площади, стали пропадать болты. Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Еремица на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net
«Кому нужен болт? Кому нужен болт, шуруп, гайка - обращайтесь, подарю, только не выкручивайте, не вырывайте из элементов детских площадок!», - написал он.
Депутат заверил, что сейчас специалисты починили сломанные элементы.
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Ранее мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников участились случаи вандализма.
Такую информацию обнародовала пресс-служба муниципального департамента городского хозяйства.
Только за период с 1 по 8 января неизвестные повредили семь памятников.
Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.
Тем временем, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» уже убрали последствия действий вандалов.
Также мы писали, как неизвестные массово уничтожают скамейки в парках, ломают урны и разбрасывают мусор. Дошло до того, что на город жемчужину у моря стало больно смотреть.
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