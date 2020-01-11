В Одессе вандалы подвергают детей опасности, откручивая детали с качелей на детских площадках

В частности, было замечено, что на новой детской площадке, которая находится на Соборной площади, стали пропадать болты. Об этом сообщил депутат горсовета Алексей Еремица на своей странице в Facebook, пишет Politeka.net

«Кому нужен болт? Кому нужен болт, шуруп, гайка - обращайтесь, подарю, только не выкручивайте, не вырывайте из элементов детских площадок!», - написал он.

Депутат заверил, что сейчас специалисты починили сломанные элементы.

Ранее мы писали, в Одессе во время новогодних и рождественских праздников участились случаи вандализма.

Такую информацию обнародовала пресс-служба муниципального департамента городского хозяйства.

Только за период с 1 по 8 января неизвестные повредили семь памятников.

Сообщается, что пострадали памятники Ивану Франко, Адаму Мицкевичу, Антону Головатому, Богдану Хмельницкому, жертвам Чернобыля, мемориалы погибшим правоохранителям и жертвам нацистских расстрелов. Неизвестные также разрисовали панорамный лифт в Греческом парке.

Тем временем, сотрудники коммунального предприятия «Сервисный центр» уже убрали последствия действий вандалов.

Также мы писали, как неизвестные массово уничтожают скамейки в парках, ломают урны и разбрасывают мусор. Дошло до того, что на город жемчужину у моря стало больно смотреть.

Напомним, в сети показал, как выглядит одесское побережье после праздников, фото

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