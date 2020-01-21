Пользователи сети в бурной дисскуссии, которая разгорелась в соцсетях, пожаловались на проблемы с украинским языком в Одессе

В частности, основатель фонда помощи военным "Вернись живым" Виталия Дейнеги на своей странице в Фейсбуке поднял тему украинского языка в Украине, пишет Politeka.net

"Если хотите потренировать силу воли и неуступчивость – попробуйте говорить на украинском языке в Киеве. Везде, где вы что-то покупаете: "АТБ" или "Сильпо", кофе или киоск возле дома, ресторан или шаурма, рынок или бутик. Просто попробуйте», - написал он.

В комментариях под постом пользователи сети отметили, что в Киеве никаких проблем с украинским языком нет, а вот в Одессе ситуация очень сложная.

«"Ты это в Одессе сделай)", "В Киеве всё ок. Это в Одессе все переспрашивают: "прастите, шта?",

«В Одессе, например, можно систематически наблюдать как кассирши в супермаркете щебечут на украинском между собой, но как только подходит украиноязычный покупатель, так сразу переходят на русский"

«Вот в Одессе в одном музее мне вообще сказали, что мову здесь навязывают»,

"Еще в 80-х годах, когда приезжала в Одессу, сестра не разрешала мне в автобусе говорить на украинском. Мне было обидно до слез", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, в Одессе разгорелся очередной скандал на почве украинского языка.

В торговой точке «Гурман» пьяная продавщица нецензурно выражалась в адрес украиноязычного покупателя.

Женщина не разрешала говорить с ней на государственном языке, потому что считает, что в Одессе никто не разговаривает на украинском.

При этом мужчина-покупатель вел себя с ней максимально корректно.

Известный одесский активист Демьян Ганул посетил магазин, где разгорелся языковой скандал, пообщался с руководством сети и оно пообещало уволить разбушевавшуюся продавщицу.

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