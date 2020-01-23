В центре Одессы разрушается известный памятник архитектуры, который находится на улице Жуковского

Об этом сообщил на страницах соцсетей историк из Одессы Олег Луговой, пишет Рoliteka.net.

Ученый отметил, что дом принадлежал мещанке Шейндли Лейбовне Елисаветской, которая владела им не менее двадцати лет перед Первой мировой войной.

«Постройки официально 1874 года, хотя по декору я б сказал, что позже реконструировался. Имею смутное воспоминание, что в начале 90-х по всему фасаду был подперт контрфорсами из бревен. То есть ему тогда уже было плохо, но вероятно укрепили. Угловой вход под эркером бог весть когда закрыт и бесконечно украшает улицу. А под крышей живут особенно искренние любители своего дома, - отметил Олег Луговой.

Сейчас здание, которое является памятником архитектуры местного значения, ветхое и продолжает с годами разрушаться. Лепнина на здании осыпается, как и штукатурка, которая неоднократно обваливалась.

В тоже время городские власти пока не планируют заниматься ремонтом и реставрации этого здания.

А вот на охрану памятника императрице Екатерине II в окружении фаворитов деньги нашли и не малые.

К примеру на охрану скульптурной композиции, которая стоит на Екатерининской площади в центре Одессы из городского бюджета потратят 1 млн 539,5 тыс. гривен.

При этом отмечается, что по этому вопросу проводили тендер, однако на нем не рассматривали альтернативные варианты.

Чиновники апеллировали к постановлению Кабмина, где сказано, что полиция охраны обязана стеречь предметы государственной части музейного фонда Украины.

А фигуры Екатерины и ее сподвижников как раз и являются такими предметами. Они находятся на балансе музея Блещунова.

В связи с этим мэрия уже подписала договор с полицией о дальнейшей охране скульптурной композиции.

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