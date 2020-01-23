И это не смотря на то, весь город был украшен национальными флагами

В то время, пока вся страна 22 января отмечала День Соборности Украины, в Одессе, некоторые жители, не могли вспомнить, какой праздник был в этот день

Об этом сообщают местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

22 января журналисты вышли на улицы Одессы и поинтересовались у горожан: "почему 22 января улицы города украшены Государственными флагами" и "чем важен этот день для Украины и украинцев".

Однако, как оказалась, многие одесситы попросту забыли о празднике.

"Вчера был "день обнимашек", а сегодня не знаю...День Соборности? Ой, я так заработалась, что даже не помню, какое сегодня число".

"Честно говоря, нет, не знаю, к сожалению".

"Нет, не знаю...День Соборности? Нет, я не знаю", - рассказали они.

Нашлись среди респондентов и те, кто знают и о празднике, и о том, когда именно воссоединилась Украина.

"Это объединение людей с разными мнениями, а также понятие того, что Украина всё-таки целостная, единая и незачем нас разделять".

"Нашей соборности уже более ста лет. Для меня, как и для каждого сознательного гражданина Украины, соборность – это единство всего украинского народа, неважно Западная Украина это, Юг или Восток. Мы все живём в одном прекрасном государстве, которое должны любить, ценить, заботиться, чтобы у него было благополучия, порядок, мир. Каждый на своем уровне должен чувствовать эту соборность в сердце".

Ранее мы писали, пользователи сети в бурной дисскуссии, которая разгорелась в соцсетях, пожаловались на проблемы с украинским языком в Одессе.

В частности, основатель фонда помощи военным "Вернись живым" Виталий Дейнега на своей странице в Фейсбуке поднял тему украинского языка в Украине.

"Если хотите потренировать силу воли и неуступчивость – попробуйте говорить на украинском языке в Киеве. Везде, где вы что-то покупаете: "АТБ" или "Сильпо", кофе или киоск возле дома, ресторан или шаурма, рынок или бутик. Просто попробуйте», - написал он.

В комментариях под постом пользователи сети отметили, что в Киеве никаких проблем с украинским языком нет, а вот в Одессе ситуация очень сложная.

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