В то время, пока вся страна 22 января отмечала День Соборности Украины, в Одессе, некоторые жители, не могли вспомнить, какой праздник был в этот день
Об этом сообщают местные СМИ (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
22 января журналисты вышли на улицы Одессы и поинтересовались у горожан: "почему 22 января улицы города украшены Государственными флагами" и "чем важен этот день для Украины и украинцев".
Однако, как оказалась, многие одесситы попросту забыли о празднике.
"Вчера был "день обнимашек", а сегодня не знаю...День Соборности? Ой, я так заработалась, что даже не помню, какое сегодня число".
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"Честно говоря, нет, не знаю, к сожалению".
"Нет, не знаю...День Соборности? Нет, я не знаю", - рассказали они.
Нашлись среди респондентов и те, кто знают и о празднике, и о том, когда именно воссоединилась Украина.
"Это объединение людей с разными мнениями, а также понятие того, что Украина всё-таки целостная, единая и незачем нас разделять".
"Нашей соборности уже более ста лет. Для меня, как и для каждого сознательного гражданина Украины, соборность – это единство всего украинского народа, неважно Западная Украина это, Юг или Восток. Мы все живём в одном прекрасном государстве, которое должны любить, ценить, заботиться, чтобы у него было благополучия, порядок, мир. Каждый на своем уровне должен чувствовать эту соборность в сердце".
Ранее мы писали, пользователи сети в бурной дисскуссии, которая разгорелась в соцсетях, пожаловались на проблемы с украинским языком в Одессе.
В частности, основатель фонда помощи военным "Вернись живым" Виталий Дейнега на своей странице в Фейсбуке поднял тему украинского языка в Украине.
"Если хотите потренировать силу воли и неуступчивость – попробуйте говорить на украинском языке в Киеве. Везде, где вы что-то покупаете: "АТБ" или "Сильпо", кофе или киоск возле дома, ресторан или шаурма, рынок или бутик. Просто попробуйте», - написал он.
В комментариях под постом пользователи сети отметили, что в Киеве никаких проблем с украинским языком нет, а вот в Одессе ситуация очень сложная.
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