В сети появилось видео из Одессы, на котором запечатлено, как мужчина осквернил могилу, справив на нее нужду

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале "Х**вый Киев", пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Его застукал на месте «преступления» одессит, который пришел на кладбище проведать могилу своего брата. Он спугнул мужчину своим криком, и тот принялся бежать. Одессит со своими друзьями бросился за ним.

«Парень шёл на кладбище проведать... брата... в результате - обосан**я могила и какой-то х** справляет мессу. Это Одесса.", - сказано в сообщении Телеграм-канала.

Одессит сообщил о случившемся в местную полицию, но там он услышал отказ.

По словом парня местные СМИ также отказались давать огласку этому событию.

Ранее мы писали, в одном из парков Одессы подростки заметили камеру видеонаблюдения и захотели стать известными.

Инцидент произошел в Греческом парке.

Юнцы обрадовались камере и решили «пошалить». Они долго кривлялись перед ней, а затем заплевали камеру слюной.

Пользователи сети многвенно отреагировали на поведение подростков гневными комментариями. Они отметили, что музыкальное сопровождение к видео, как раз в тему.

«Зоопарк, вольер с мартышками»,

«Все вполне по классике гендерной психологии, мальчишки уже не знают как перед барышней зарисоваться, жаль манерами ума не хватает. Родители увидят позору не оберешься с таким воспитанием. Перерастут конечно но пока что, за "актерскую игру" перед камерой ремня достойны...Белобрысому 2-ве порции как центровому)) Еще и девчонку теперь не выпустят с этими баранами никуда если родители увидят. И откуда столько злости в кометах у некоторых...?! Это видео не столько о их поколении говорит сколько о культуре и нравственности того, кто его воспитывает...»

«Цирк уехал, мартышки потерялись по дороге»,

«Каждый самоутверждается по своему. И мне кажется они знали про камеры, и про то что их покажут. Славы захотели!», - пишут они.

Парень шёл на кладбище проведать... брата... в результате - обосан**я могила и какой-то х** справляет мессу. Это Одесса. На обращения в местные паблики и ПОЛИЦИЮ пацан получил вежливый посыл нах*й. Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 23. Januar 2020

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