Кому не повезет

В пятницу, 24 января, многие жители Одессы останутся без электричества

Такая информация появилась на сайте "Одессаоблэнерго", пишет Politeka.net

Причиной этому станут плановые ремонтные работы электросетей.

Электроснабжение будут отключать на поселке Котовского, Молдованке, Таирова, Дачи Ковалевского и других районах города.

Электроэнергию отключат по следующим адресам:

Орехова улица, 177, 196, 255, с 9.00 по 19. 00

Переулок Амундсена, 1,3, 5, 6 с 9.00 по 19. 00

Переулок Ковалевского, 9, с 9.00 по 19. 00

Пишоновская улица, 1, 6, с 9.00 по 19. 00

Старопортофранковская улица, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 с 09.00 по 17.00

Чернышевского улица, 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 122, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128 с 9.00 по 17.00

Просвещения улица, 150, 152, 154, 156, 158, 160 с 9.00 по 19.00

Тираспольская улица, 30, 32 с 9. 00 по 17.00

Дача Ковалевского улица

142, 140/13, 1406, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109

3-я линия Лиманчик, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268

С 09:00 по 17:00

Академика Глушко проспект, 13, 19, 17/1, 17, 17/2

С 09:00 по 19:00

Большая Арнаутская улица, 33, 35, 36, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55

С 09:00 по 17:00

1-я линия

7, 124, 128, 137, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 2/130, 224, 270

С 09:00 по 17:00

12-я Суворовская улица 9, 142/2 д, 1

С 09:00 по 17:00

14-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги

Полностью

С 09:00 по 17:00

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