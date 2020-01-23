В центре Одессы группа молодчиков решила растращить новогоднюю инсталляцию

Как пишет Politeka.net об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский.

По его словам, инцидент произошел ночью в Стамбульском парке.

Сотрудники муниципальной охраны во время патрулирования поймали на горячем группу пьяных подростков, которые ломали элементы праздничной инсталляции.

«Молодые люди агрессивно отреагировали на замечания муниципалов и даже попытались затеять драку. Чтобы усмирить хулиганов, охране пришлось применить газовый баллон “Терен-4”, - написал Покровский.

На место вызвали полицейских, которые забрали вандалов на допрос в Приморское отделение.

Ранее мы писали, в одном из парков Одессы подростки заметили камеру видеонаблюдения и захотели стать известными.

Инцидент произошел в Греческом парке.

Юнцы обрадовались камере и решили «пошалить». Они долго кривлялись перед ней, а затем заплевали камеру слюной.

Пользователи сети многвенно отреагировали на поведение подростков гневными комментариями. Они отметили, что музыкальное сопровождение к видео, как раз в тему.

«Зоопарк, вольер с мартышками»,

«Все вполне по классике гендерной психологии, мальчишки уже не знают как перед барышней зарисоваться, жаль манерами ума не хватает. Родители увидят позору не оберешься с таким воспитанием. Перерастут конечно но пока что, за "актерскую игру" перед камерой ремня достойны...Белобрысому 2-ве порции как центровому)) Еще и девчонку теперь не выпустят с этими баранами никуда если родители увидят. И откуда столько злости в кометах у некоторых...?! Это видео не столько о их поколении говорит сколько о культуре и нравственности того, кто его воспитывает...»

«Цирк уехал, мартышки потерялись по дороге»,

«Каждый самоутверждается по своему. И мне кажется они знали про камеры, и про то что их покажут. Славы захотели!», - пишут они.

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