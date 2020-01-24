Как и 100 лет назад враг – тот же самый, методы те же

В Одессе открылась историческая фотовыставка, целью которой является развенчание имперских и советских мифов о жителях и истории города

Фоторепортаж обнародовал информационный портал УСИ.

Отметим, что передвижная выставка "Украинское войско: 1917-1921" открылась в Одесском историко-краеведческом музее.

Посетить ее могут все желающие до 9 февраля.

На выставке показаны несколько десятков стендов с фотографиями и информацией о структуре армий Украинской Народной Республики и Украинской Державы, о всех родах войск и о боевом пути подразделений, сражавшихся за независимость Украины сто лет назад.

Выставку организовал Южный межрегиональный центр Украинского института национальной памяти.

Как рассказал руководитель центра Сергей Гуцалюк, Одесса играла важную роль в формировании украинского войска: тут была сформирована 10-тысячная Одесская гайдамацкая дивизия, начальником штаба которой был легендарный командир Всеволод Змиенко.

«Задача Украинского института национальной памяти – развенчание имперских и советских мифов о нашем народе и нашей истории. Эта выставка – один из инструментов этого, – отметил Гуцалюк.

В выставке использовали материалы из различных архивов, Музея украинской революции, фонда Центрального государственного кино-фото-фоно-архива и других учреждений.

Координатор Общества организаций участников АТО Одесчины Александр Голопотелюк считает, что подобные выставки очень важны.

«Те события, которые были сто лет назад, очень напоминают сегодняшний день. Тогда враг тоже шел с востока, враг – тот же самый, методы те же. Очень важно, чтобы молодежь знала об этом и помнила об этом, – рассказал он.

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«Парень шёл на кладбище проведать... брата... в результате - обосан**я могила и какой-то х** справляет мессу. Это Одесса.", - сказано в сообщении Телеграм-канала.

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