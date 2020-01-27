Только за одни сутки в Одессе и области неизвестные сожгли два автомобиля

Кадры происшествия публикуют местные СМИ и одесские паблики, пишет Politeka.net

По информации областного ГСЧС, первое возгорание произошло после полуночи в Одессе на улице Академика Королева.

Сигнал о ЧП поступила в службу спасения в 00:47 и уже через 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные.

«В 01:04 возгорание было ликвидировано на площади 2 квадратных метра. Огонь повредил переднюю часть машины. К счастью, обошлось без пострадавших», - рассказали спасатели.

Похожий инцидент случился в городе Белгород-Днестровском Одесской области. На пересечении улиц Первомайская и Шабская загорелся автомобиль.

В ведомстве отметили, что оперативно прибывшие на место спасатели не дали огню распространиться на большую площадь и уже через 10 минут им удалось потушить горящий автомобиль.

В результате пожара был поврежден моторный отсек легкового автомобиля и панель приборов. В этом пожаре, как и в ночном, никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГСЧС совместно с правоохранительными органами устанавливают причины возгорания машин и суммы ущерба, нанесенного пожарами.

Ранее мы писали, в городе Рени Одесской области загорелся автобус с бойцами Нацгвардии внутри.

ЧП с автобусом случилось в центре Рени, при этом внутри транспортного средства находились более десятка нацгвардейцев.

По рассказам женщины, она ждала маршрутное такси на остановке, когда увидела, как из-под капота автобуса повалил дым.

Водитель срочно высадил всех находившихся внутри бойцов.

Потом автобус загорелся и водитель пытался его потушить, однако объема огнетушителя не хватило, и погасить пламя не удалось.

Спасатели, чья часть находится в трех минутах езды, попытались прийти на помощь, однако из-за узости дорог небольшого городка и габаритов новой спасательной машины, опоздали.

Когда пожарные приехали, им осталось лишь погасить остов автобуса.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, адский пожар в отеле Одессы обрастает загадками: «это притон», появилось жуткое видео.

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