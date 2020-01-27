Эвакуация займет не менее 100 дней и потребуется 20 миллионов

Жители Одессы и туристы рискуют провести курортный сезон с затонувшим танкером Delfi, который находится в районе пляжа Дельфин

Дело в том, что эвакуация судна при благоприятных условиях займет не меньше 100 дней и потребует 20-25 миллионов гривен.

Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания в одесской мэрии, пишет Politeka.net

Собственник судна по закону обязан устранить его своими силами и должен предоставить план работ до 28 января, однако он пока не проявлял интереса.

«По истечении срока этим должна заняться администрация морских портов, однако на все про все им потребуются 20-25 миллионов гривен и 100 дней. То есть, если даже работы начнутся в начале марта, мы застанем их на протяжении всего курортного сезона, что очень плохо», — заявил вице-мэр Олесь Янчук.

Но судя по всему, этого не произойдет, и работы вынуждена будет взять на себя Администрация морских портов.

Стоит отметить, что затонувший танкер будет привлекать экстремалов и туристов, а с потеплением это может представлять опасность для их жизни и здоровья.

Поэтому в планах городских властей установить охрану самого судна и территории пляжа.

Напомним, ночью 22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель. Экипаж корабля под Одессой отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS по требованию судовладельца. Спасатели не смогли подойти к кораблю из-за сильного шторма, на берегу моря была развернута спасательнгая операция.

Напомним, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей: кадры ЧП

Как сообщала Politeka, авария танкера в Одессе переросла в экологическую катастрофу, правду не скрыть: "превышает в 90 раз"

Также Politeka писала, о том, как выглядит одесское побережье после праздников, фото: "Затонувший танкер и моржи"