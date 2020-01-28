Во вторник, 28 января, погода в Одессе будет дождливой

Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей

В Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Сильный дождь будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится.

Также ночью и утром прогнозируется туман. Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-4 °С тепла, днем ​​4-6 °С тепла.

По Одесской области синоптики обещают облачность. Дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем ​​2-7 °С тепла

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

28 января почитается память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. В прежние времена была такая поговорка: «Пётр-Павел дня прибавил», что указывало на увеличение световой части дня. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом. Если звёзды сильно блестят, то быть морозу, а если они тусклые, то будет тепло. Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали. Снежный буран днем на Павла предвещал крепкий мороз ночью.

Ранее мы писали, что нынешняя зима удивляет украинцев аномальной температурой. За исключением нескольких морозных дней и небольшого снега, столбик термометра постоянно показывает плюсовую температуру.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что 2020 год будет таким же жарким, как и предыдущий.

Согласно прогнозам экспертов, климатическая весна наступит в Украине уже в феврале. Нас ожидает теплая и мягкая погода. Правда, в самом конце зимы морозы все же могут наверстать упущенное.

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