В Одессе огромными темпами растет количество заболевших на грипп и ОРВИ, в большинстве случаев - это дети от 5 до 14 лет
Об этом сообщили во время конференции представители лечебных учреждений в Одессе, пишет Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В Одессе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7,6%. Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости. 74% заболевших — это дети в возрасте от 5 до 14 лет.
Всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила..."
Звезда "Сватов" в коротком топе поразила пикантным фото с девушкой: "Горячая штучка"
ПриватБанк обнуляет счета и оставляет украинцев без денег, гремит скандал: "Никто не застрахован..."
Банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег: как работает наглая схема
По информации директора одесской инфекционки Светланы Лаврюковой, ежедневно в больницы поступает 18-25 человек, которым ставят диагноз «грипп» или «ОРВИ». По словам медика, тяжелой пневмонии ни у одного пациента не обнаружено.
«На инфекционные отделения и больницы сейчас легла большая нагрузка. Все койки стационарного лечения заняты. Поэтому, если вы замечаете какие-либо симптомы у ваших детей, то необходимо вызвать к себе врача или неотложную медицинской помощь из детской поликлиники», - сообщила глава департамента здравоохранения Анна Лунева.
Ранее мы писали, со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин.
Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.
Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.
В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.
Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление
Также Politeka писала, грипп и ОРВИ продолжают свирепствовать в Одессе: новые тревожные данные
А еще Politeka сообщала, новый опасный вирус гриппа накроет Одессу, медики бьют тревогу: как уберечься