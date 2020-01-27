В Одессе огромными темпами растет количество заболевших на грипп и ОРВИ, в большинстве случаев - это дети от 5 до 14 лет

Об этом сообщили во время конференции представители лечебных учреждений в Одессе, пишет Рoliteka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В Одессе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 7,6%. Это свидетельствует о начале эпидемического подъема заболеваемости. 74% заболевших — это дети в возрасте от 5 до 14 лет.

По информации директора одесской инфекционки Светланы Лаврюковой, ежедневно в больницы поступает 18-25 человек, которым ставят диагноз «грипп» или «ОРВИ». По словам медика, тяжелой пневмонии ни у одного пациента не обнаружено.

«На инфекционные отделения и больницы сейчас легла большая нагрузка. Все койки стационарного лечения заняты. Поэтому, если вы замечаете какие-либо симптомы у ваших детей, то необходимо вызвать к себе врача или неотложную медицинской помощь из детской поликлиники», - сообщила глава департамента здравоохранения Анна Лунева.

Ранее мы писали, со вторника, 28 января, все школы Одессы закрывают на двухнедельный каратин.

Такое решение приняли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности Одесского горсовета.

Всех учеников отправят на вынужденные каникулы в связи с превышением в Одессе эпидпорога по количеству заболевших гриппом и ОРВИ.

В горсовете уточнили, что данное решение – превентивная мера, чтобы не допустить распространения инфекции.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, грипп и ОРВИ продолжают свирепствовать в Одессе: новые тревожные данные

А еще Politeka сообщала, новый опасный вирус гриппа накроет Одессу, медики бьют тревогу: как уберечься