В Одессе уже сдают в аренду помещения в старинном доме Руссова, который отреставрировали

Соответствующие объявления разместили агентства недвижимости на сайте « OLX», пишет Politeka.net

Так, в аренду можно выбрать помещения от 120 до 380 метров. Здесь риелторы предлагают организовать офисы, магазины, рестораны или бутики.

В помещении известного памятника архитектуры будет располагаться бизнес-центр, кафе, летние и зимние площадки с видом на центр.

Сейчас риэлторы предлагают снять помещение под офис, магазин, салон или ресторан. Также предлагается сделать ремонт под пожелания клиента. В аренду можно выбрать помещения от 120 до 380 метров.

Обратим внимание, что цены за аренду немалые.

В частности, в аренду сдают целый этаж, летнюю или зимнюю площадку со стеклянной крышей.

Цены на помещения варьируются от 10 до 50 долларов США за квадратный метр.

Многострадальный дом Руссова торжественно открыли после первого этапа реставрации 27 декабря прошлого года. Этот этап обошелся городской казне в 150 млн 105 тысяч гривен. Работы финансируются за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».

Из одесского бюджета, который формируется за счет налогов горожан, также выделили 315 тысяч на охрану здания, в котором будут располагаться частники.

Отметим, что здание еще не ввели в эксплуатацию, поскольку впереди – общественные слушания относительно того, как использовать часть здания, принадлежащую горсовету. После голосования депутаты также должны будут снять статус аварийного с памятника архитектуры.

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