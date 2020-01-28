Потерпевший крушение у одесского берега танкер "Делфи" на самом деле принадлежит экс- депутату -регионалу Олегу Ковтунову

Такую информацию изданию "Думская" обнародовали собственные источники в Морской администрации Одессы.

Согласно данным, настоящий собственник танкера, Олег Ковтунов, основал почти два десятка компаний, зарегистрированных в Одессе и Николаеве, среди них ООО «Профистрой», ООО «Алиотта», и прочие.

Отмечается, что некоторые занимаются оптовой торговлей нефтепродуктами.

СМИ сообщили, что в 2007 году Ковтунов, который тогда был депутатом Николаевского облсовета от Партии регионов, использовав документы своего шофера, оформил банковский кредит на сумму 24 тысячи гривен. Ни одной выплаты по погашению кредита в финучреждение не поступило. Через несколько месяцев служба безопасности николаевского филиала банка нашла гражданина, на которого был оформлен кредит. Выяснилось, что мужчина никакого кредита не брал, об использовании его документов не знал, а на предприятии Ковтунова он уже давно не работает.

«Сотрудники службы безопасности приехали к Ковтунову и попытались договориться о погашении кредита, но разговора не получилось. Тогда они предупредили депутата, что они будут вынуждены обратиться к его партийному руководителю — Николаю Круглову, на что Ковтунов ответил (дословно): «Мне п…й», - говорится в публикации.

Как стало известно, в 2008 году бизнесмена исключили из партии, а в 2009 году он лишился и депутатского мандата. Основанием стал вступивший в силу приговор Очаковского горрайонного суда, который признал Ковтунова виновным по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Также среди «подвигов» владельца «Делфи» — махинации с земельными участками и перепродажа пляжей в окрестностях Очакова.

Стоит отметить, что сейчас формальным собственником танкера является британская компания MISTER DRAKE PC с юридическим адресом в Лондоне.

«Похожее название носит и одесская компания Ковтунова (ООО «Мистер Дрейк»), занимающееся «неспециализированной оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачными изделиями», пишет издание.

До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица, которые также фигурировали в уголовных делах, связанных с деятельностью беглого олигарха Сергея Курченко, который близок к экс-президенту Виктору Януковичу.

«В течение 2012-2014 бизнесмен организовал схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или даже как украинскую продукцию (Одесского нефтеперерабатывающего завода), хотя на самом деле продавали здесь. Это позволяло уклоняться от уплаты налогов, сборов и платежей. В схеме были задействованы служебные лица целого ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов. Среди них был и танкер «Делфи»., - сообщает издание.

По данным источника в полиции, танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не повредил машину, став несамоходным. Тогда судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало стационарной «бензоколонкой» — плавучим складом для нефтепродуктов, в том числе контрабандных.

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