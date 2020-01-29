В среду, 29 января в Одессе будет плюсовая температура с дождем и туманом
Об этом пишет Рoliteka.net, со ссылкой на проноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей
Согласно данным, в Одессе до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Днем пойдет сильный дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Ночью и утром синоптики обещают туман.
Ветер юго-западный, днем западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3 °С тепла, днем 5-7 °С тепла.
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По Одесской области будет облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман, слабый гололед.
Ветер юго-западный, днем западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем 4-9 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
29 января отмечается день поклонения честным цепям апостола Петра. В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю». Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.
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